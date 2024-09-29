Штайнер считает, что ФИА должна запретить владеть одновременно несколькими командами Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт на немецком телевидении Гюнтер Штайнер считает, что Международная автомобильная федерация должна запретить владеть одновременно несколькими командами Формулы-1.

«Этот самый быстрый круг (Даниэля Риккардо в Сингапуре. — Прим. «Чемпионата») был немного странным. Думаю, проблема в том, что в таком виде спорта, как Формула-1, ни один владелец не должен иметь две команды. Вы никогда не избавитесь от подозрений, что существует командная тактика между двумя командами, не внутри одной, а между несколькими.

Думаю, мы должны уважать всё, что «Ред Булл» сделал в то время, поскольку я и сам был в это вовлечён, когда они купили «Минарди», мистер Матешиц. «Минарди» страдала, она исчезла бы без спасителя. Но с тех пор Формула-1 сильно изменилась, и в будущем, возможно, нужно будет исправить ситуацию, чтобы никто не мог владеть двумя командами.

Это не должно быть радикально, типа: «О, в следующем Договоре согласия нужно это урегулировать». Нет. «Ред Булл» много вложил в Формулу-1, чтобы сделать её такой, какая она есть сейчас, вы не можете указывать им, что делать со своими командами. Но в будущем нужно будет подумать об этом. Потому что если бы «РБ» не принадлежала тому же владельцу, что и «Ред Булл», ни у кого бы не возникло подозрений. Все бы сказали, что это последнее танго Даниэля Риккардо. Если бы, например, «Кик-Заубер» показал самый быстрый круг, разве кто-то беспокоился бы об этом? Нет», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.