«Прекрати нести чушь». Йос Ферстаппен ответил на комментарии Хорнера

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, снова резко высказался в адрес руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера. После Гран-при Сингапура Хорнер заявил, что второе место Макса — это во многом заслуга Себастьена Буэми, который проделал большую работу на симуляторе в ночь с пятницы на субботу и помог подобрать правильные настройки на основные заезды.

«Прекрати нести чушь», — написал Йос в ответ на эту новость в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, бывший гонщик Формулы-1 имел в виду тот факт, что корреляция между симулятором и реальной машиной неверна, и симулятору «Ред Булл» нельзя доверять.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.