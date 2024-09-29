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Пилот Академии «Феррари» стал чемпионом FRECA за две гонки до конца сезона

Пилот Академии «Феррари» стал чемпионом FRECA за две гонки до конца сезона
Рафаэль Камара
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На автодроме «Каталунья-Монтмело» в Барселоне состоялся предпоследний этап европейской Формулы-Regional (FRECA), по итогам которого бразилец Рафаэль Камара гарантировал себе чемпионское звание за две гонки до конца сезона.

Победу во втором заезде девятого этапа одержал Джеймс Уортон, который накануне доминировал в первой гонке. Второе место под прессингом Педро Клеро отстоял протеже «Уильямса» Алессандро Жьюсти, а Камара занял четвёртую позицию. Однако на фоне неудачи Туукки Тапонена, который угодил в завал в первом повороте и сошёл с дистанции, бразильцу для досрочной победы в чемпионате хватило и четвёртого места.

Отметим, что в прошлом году чемпионом FRECA за два этапа до конца сезона стал Андреа Кими Антонелли, который в сезоне-2025 дебютирует в Формуле-1 в составе «Мерседеса». Для Камары это первый чемпионский титул в «формульных» гонках.

На этапе в Барселоне в составе команды MP также выступил россиянин Никита Бедрин. В первой гонке россиянин занял 20-е место, а во второй после столкновения с партнёром по команде Нихилом Борой финишировал 21-м.

Финальный этап FRECA сезона-2024 пройдёт 26–27 октября в Монце.

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