Серхио Перес оригинально опроверг слухи о своём скором уходе из Формулы-1

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на слухи о своём скором уходе из Формулы-1.

Ранее известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд озвучил слух, что «Ред Булл» и Перес разработали план, согласно которому Серхио объявит о своём уходе из автоспорта во время Гран-при Мексики, что сделает его уход более мягким, чем увольнение, и будет менее болезненным для продаж «Ред Булл» в Америке.

«Извините», — написал со смеющимися смайлами Перес на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), прикрепив к сообщению отрывок речи главного героя фильма «Волк с Уолл-Стрит», где тот говорит: «Я никуда не ухожу».