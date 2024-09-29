«Никому бы этого не пожелал». Ферстаппен — о давлении своих болельщиков

Трёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей «оранжевой армии» болельщиков, которая оказывает как поддержку, так и давление.

«Каково выступать перед ними? Я бы никому этого не пожелал. Когда у тебя успех — конечно, но давление… Все всегда чего-то от тебя ждут. Само по себе это небольшая проблема. Пока всё идёт хорошо — конечно, всё в порядке», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот Макс Ферстаппен, он обгоняет Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов первенство за «Маклареном», опережающим в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.