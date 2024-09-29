Ральф Шумахер: не думаю, что бен Сулайем достаточно умён, чтобы отменить штраф Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что Макс Ферстаппен может завершить карьеру из-за конфликта с ФИА; при этом президенту Федерации Мохаммеду бен Сулайему стоило бы отменить штраф гонщику «Ред Булл» за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура.

«Конечно, такие вещи могут повлиять на его будущее. Я имею в виду, что такие вещи определяли и моё будущее, когда не можешь быть самим собой или тебе приходится иметь дело с такими глупостями. Типа — сейчас я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда не хочется связываться с такими вещами. Это действительно утомительно, понимаете?

Считаю, что Макс может уйти [из Формулы-1], если ситуация обострится, потому что он независимый человек. У него достаточно денег. Он часто говорил, что не задержится надолго в Формуле-1. Так что я бы этого не исключал.

Макс чувствует, что с ним обошлись несправедливо. Мы все это знаем, но они упрямятся и говорят: «Нет, мы этого не примем». Не думаю, что бен Сулайем достаточно умён, чтобы отменить штраф или заменить его на предупреждение. Так что если бы я был на месте Макса, то отработал бы штраф. Выбрал бы свой любимый проект и, возможно, помог бы детям или какому-то делу, поддержав его. Тогда, думаю, конфликт будет решен», — приводит слова Шумахера Planet F1.