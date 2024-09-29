Роб Маршалл: не только лишь «Макларен» использует серые зоны регламента

Технический директор «Макларена» по инжинирингу и дизайну Роб Маршалл заявил, что его команда не выделяется в плане использования лазеек в правилах.

«Я бы не сказал, что другие используют серые зоны [регламента] меньше, чем «Макларен». Я бы не сказал, что лишь «Макларен» использует это. Я бы сказал, что каждый подходит к разработке своего крыла так, как считает нужным. Но посмотрите на других. Не думаю, что мы единственные, за кем пристально следят.

С ФИА обсуждаются требования регламента и соответствие машины этому регламенту. Вы говорите им об аэроэластичности и характеристиках, но это не интересует ФИА. Они хотят лишь убедиться, что машины на трассе соответствуют регламенту и всем директивам. И вы работаете с ними, чтобы убедиться в этом, и тогда всё в порядке», — приводит слова Маршалла GP Blog.

Напомним, ранее часть паддока посчитала, что конструкция заднего антикрыла «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. ФИА провела расследование, по результатам которого «Макларен» был вынужден изменить деталь.