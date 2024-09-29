«Не думаю, что ФИА справляется со своей работой». Йос Ферстаппен – о штрафе для сына

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковал Международную автомобильную федерацию за штраф его сыну за мат на официальной пресс-конференции.

«Думаю, это самая нелепая вещь. Но мы видим это и в ралли», — приводит Motorsport слова Йоса на ралли Восточной Бельгии, в котором он и его штурман Рено Жамуль финишировали четвертыми.

Йос Ферстаппен очевидно имеет в виду условный штраф в размере € 30 000 евро, наложенный на гонщика WRC Себастьяна Ожье за его высказывания в адрес официальных лиц на ралли «Акрополь» в начале этого месяца.

«Не думаю, что ФИА справляется со своей работой. Но я не буду говорить об этом слишком много!» — добавил Ферстаппен-старший с ухмылкой.