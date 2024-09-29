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Бинотто рассказал, как продвигается разработка нового двигателя «Ауди»

Бинотто рассказал, как продвигается разработка нового двигателя «Ауди»
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Маттиа Бинотто, операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», поделился новостями о будущем двигателе команды. Он будет использоваться с 2026 года.

«В последние дни и недели я много посещал Нойберг. Двигатель работает хорошо, тестируется на динамометре, уже пройдено несколько длинных дистанций.

Нам ещё и важно учиться. Мы конкурируем с другими организациями, автопроизводителями. Конечно, весь опыт очень важен и ценен. Поэтому, хотя я считаю, что у нас отличная организация процесса, превосходные условия, наша программа развивается, всё равно есть процесс обучения, который нужно пройти. И потому я ожидаю, что поначалу у нас будет просадка. Насколько большой она будет — думаю, никто не знает.

Нам нужно время, чтобы выйти на правильный путь. Но у нас ещё есть больше года, чтобы постараться быть максимально конкурентоспособными к началу 2026-го», — приводит слова Бинотто RacingNews365.

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