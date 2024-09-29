Дочь Михаэля Шумахера Джина вышла замуж

Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, вышла замуж. 27-летняя Джина сообщила об этом на личной странице в соцсетях.

Джина Шумахер Фото: Соцсети Джины Шумахер

Торжественное мероприятие состоялось в минувшую субботу на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. Избранником Джины стал спортсмен, прыгун на лыжах с трамплина Ян Бетке, с которым она встречалась с 2017 года. На мероприятие были приглашены около 100 гостей. Церемония бракосочетания прошла на территории виллы. Именно здесь бо́льшую часть времени находится травмированный в 2013 году Михаэль.

Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

Напомним, в июне полиция Германии арестовала трёх мужчин, которые, как предполагается, вымогали у семьи прославленного гонщика € 12 млн в обмен на неразглашение личных данных о его состоянии.