Вассёр рассказал, когда у «Феррари» будет последнее в этом сезоне обновление

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что небольшая модернизация машины на предстоящем Гран-при США станет последней для «Скудерии» в этом сезоне, после чего они переключатся на подготовку к следующему году.

«Все уже начали разработку следующей машины, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы к следующей гонке внести в наш болид небольшие улучшения. И думаю, что это, вероятно, будет последнее обновление для всех; это касается и нас, и других команд.

Сейчас в последних четырёх или пяти, шести гонках всё настолько напряженно, что если вы посмотрите на стартовую решетку, то увидите, что каждая мелочь может иметь значение», — приводит слова Вассёра Motorsport.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко. «Феррари» занимает третье место, уступая «Ред Булл» 34 очка.