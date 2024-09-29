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Марко рассказал о недостатках устаревшей аэродинамической трубы «Ред Булл»

Марко рассказал о недостатках устаревшей аэродинамической трубы «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о недостатках нынешней аэродинамической трубы австрийской команды на базе в Милтон-Кинсе, а также — когда планируется достроить новую современную трубу.

«Современная аэродинамическая труба помогла бы нам. Наша была построена сразу после Второй мировой войны. Конечно, у неё есть свои недостатки. Требуется очень много времени, чтобы поднять в ней температуру. Она устарела, и я надеюсь, что в 2026-м году наша новая аэродинамическая труба будет введена в эксплуатацию», — приводит слова Марко GP Blog.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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