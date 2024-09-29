Калле Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Грязин – второй в классе WRC2

Сегодня, 29 сентября, завершился 11-й этап WRC — Ралли Чили в городе Консепсьоне. Его победителем стал гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT — Калле Рованперя. Второе место занял Эльфин Эванс, на третьем месте Отт Тянак.
Российский раллист Николай Грязин, который выступает в нынешнем сезоне WRC под флагом Болгарии, занял девятое место в общем зачете и второе в классе WRC2.
Претендент на чемпионство Себастьян Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) сошёл с дистанции после удара о камень на восьмом спецучастке.
WRC. Консепсьон, Чили (топ-10):
1. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59.9;
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +23.4;
3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43.9;
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01.1;
5. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02.7;
6. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39.7;
7. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:47.7;
8. Йоан Россель (PH Sport) +8:31.4;
9. Николай Грязин (Toksport WRT) +8:48.7;
10. Гас Гринсмит (Toksport WRT 3) +8:52.1;