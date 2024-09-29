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Калле Рованперя выиграл Ралли Чили WRC, Грязин – второй в классе WRC2

Сегодня, 29 сентября, завершился 11-й этап WRC — Ралли Чили в городе Консепсьоне. Его победителем стал гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT — Калле Рованперя. Второе место занял Эльфин Эванс, на третьем месте Отт Тянак.

Российский раллист Николай Грязин, который выступает в нынешнем сезоне WRC под флагом Болгарии, занял девятое место в общем зачете и второе в классе WRC2.

Претендент на чемпионство Себастьян Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) сошёл с дистанции после удара о камень на восьмом спецучастке.

WRC. Консепсьон, Чили (топ-10):

1. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59.9;

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +23.4;

3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43.9;

4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01.1;

5. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02.7;

6. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39.7;

7. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:47.7;

8. Йоан Россель (PH Sport) +8:31.4;

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +8:48.7;

10. Гас Гринсмит (Toksport WRT 3) +8:52.1;