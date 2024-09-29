Боттас заявил, что нецензурная ругань — это давняя привычка гонщиков

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас считает, что гонщикам Формулы-1 сложно отказаться от использования нецензурной ругани, поскольку эта привычка формируется уже на ранней стадии карьеры.

«Гонщики должны быть примером, но сложно не ругаться. В конце концов, мы все люди и всю свою жизнь росли на гоночных трассах. Есть некоторые общеупотребительные слова, которые мы используем, к которым привыкли, и обычно люди не воспринимают их как оскорбительные. Сложно исправить привычки, но я думаю, что это ещё и что-то довольно личное. Мы привыкнем к этому. Что есть, то есть. Мы, без сомнения, поговорим об этом и посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Напомним, Международная автомобильная федерация ранее обязала Макса Ферстаппена провести некие общественные работы за мат на официальной пресс-конференции перед этапом в Сингапуре.