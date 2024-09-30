В «Феррари» уверены, что впереди их ждут новые проблемы

Главный гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа рассказал, что итальянская команда после преодоления спада в середине текущего сезона по-прежнему опасается столкнуться с новыми проблемами.

«Вы никогда не можете быть полностью уверенными, и после Испании мы не чувствовали, что сбились с пути, но при этом происходило что-то неладное. Данные, полученные в аэродинамической трубе, не коррелировали с тем, что мы видели на трассе, это была аномалия. Когда вы видите аномалию, вам нужно взять её под контроль, попытаться понять её, а затем вернуться на правильный путь. После Барселоны все увидели, что мы вернулись на правильный путь, и теперь нам просто нужно держать ухо востро, чтобы быть готовыми к следующей аномалии, потому что она обязательно будет.

Вот таков процесс на данный момент. Иногда эти наработки не срабатывают. Процесс разработки заключается в том, что вы каждую неделю тестируете что-то новое. Мы уверены, что сейчас наш процесс работает. Просто подождём следующую банановую кожуру», — приводит слова Клиа RacingNews365.