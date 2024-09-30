Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не сможет догнать «Макларен»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс назвал причины, по которым «Ред Булл» не сможет в этом сезоне нивелировать отставание от «Макларена».

«Отыграть одним пакетом обновлений секунду или даже полсекунды? У «Ред Булл» меньше [разрешённого регламентом] времени на работу в аэродинамической трубе, меньше бюджета, потому что [Серхио] Перес несколько раз попадал в аварии, и всё это стоит денег. Это нелегко.

Я не верю, что они станут более конкурентоспособными, чем «Макларен», даже после обновления, но, думаю, они в целом станут более конкурентоспособными, потому что впереди трассы со среднескоростными и быстрыми поворотами. Там «Ред Булл» действительно намного сильнее «Феррари» и «Мерседеса». Их конкурентоспособность во многом зависит от характера трассы.

Однако Ферстаппену всё ещё грозит штраф за возможную замену мотора. Это может стать ударом. Я бы предпочёл получить его в Бразилии. Там длинная прямая, там лучше зоны DRS. В Остине это тоже есть, но не в такой степени», — приводит слова Альберса Planet F1.