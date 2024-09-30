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Марко назвал условие, при котором Ферстаппен станет чемпионом в этом сезоне Ф-1

Марко назвал условие, при котором Ферстаппен станет чемпионом в этом сезоне Ф-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями об условиях, реализация которых позволит пилоту команды Максу Ферстаппену в четвёртый раз стать чемпионом Формулы-1. По мнению Марко, Макс должен одержать ещё, по крайней мере, две победы.

«Думаю, добиться победы в этом сезоне можно только в том случае, если Макс выиграет ещё как минимум две гонки. При этом в таком случае ситуация в Кубке конструкторов будет выглядеть немного оптимистичнее», — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

В настоящий момент в активе Ферстаппена 331 очко. Он занимает первое место в общем зачёте пилотов. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса («Макларен») 279 баллов.

Ранее Марко рассказал о подготовке Ферстаппена к борьбе за титул на оставшихся этапах Формулы-1.

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