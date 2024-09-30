Штайнер ответил, в каком случае Хэмилтон сейчас был бы восьмикратным чемпионом Ф-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в настоящий момент мог бы быть восьмикратным чемпионом Формулы-1, если бы должность гоночного директора чемпионата в сезоне-2021 занимал Чарли Уайтинг, а не Майкл Маси. Сейчас у Хэмилтона семь титулов.
«Да, я согласен, развлечение было потрясающим, но с точки зрения регламента это было отвратительное шоу библейских масштабов. Независимо от того, какое решение Чарли Уайтинг мог бы принять на месте Майкла Маси, споров и неловких моментов было бы гораздо меньше. Чёрт возьми. Все мы знаем, что сделал бы Чарли. Если бы он был у руля, Льюис сейчас был бы восьмикратным чемпионом мира», — приводит слова Штайнера RaceFans со ссылкой на его книгу Unfiltered.
Напомним, на заключительном этапе Формулы-1 2021 года, Гран-при Абу-Даби, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.