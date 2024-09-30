Михаэль Шумахер мог находиться на свадьбе своей дочери Джины на Мальорке

Прославленный немецкий гонщик семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер мог посетить бракосочетание своей дочери Джины с Яном Бетке. Об этом информирует San Luis Obispo со ссылкой на Bild.

Торжественная церемония состоялась на семейной вилле Шумахеров на Мальорке (Испания). Избранником Джины является прыгуном на лыжах с трамплина. Пара встречается с 2017 года. На мероприятие были приглашены около 100 гостей. Сообщается, что церемония бракосочетания проходила в атмосфере строгой секретности. В целях обеспечения конфиденциальности телефоны гостей были конфискованы по прибытии, что предотвратило несанкционированное фотографирование. По сведениям BILD, присутствие Михаэля на свадьбе можно оценить как «весьма вероятное».

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