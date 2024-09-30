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Хэмилтон: сейчас я лучший пилот, чем в 22 года

Хэмилтон: сейчас я лучший пилот, чем в 22 года
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём становлении в Формуле-1.

«По правде говоря, сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда-либо. Я в отличном состоянии, физически и ментально. Моя реакция по-прежнему быстрее, чем у молодых парней. Думаю, что я стал лучше, чем был в 22 года.

Я был молод, энергичен и безжалостен, но не было баланса. Я не знал, как быть командным игроком, как быть лидером. Недостаточно быть быстрым для того, чтобы считаться хорошим гонщиком, важно быть разносторонним», — приводит слова Хэмилтона The Times.

Ранее Хэмилтон прокомментировал слухи о плохих отношениях в «Мерседесе».

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