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«Имейте в виду». Серхио Перес сделал заявление о своём будущем в Формуле-1

«Имейте в виду». Серхио Перес сделал заявление о своём будущем в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос относительно возможного завершения карьеры. Ранее известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд говорил, что «Ред Булл» и Перес разработали план, согласно которому гонщик объявит о своём уходе из автоспорта во время Гран-при Мексики. По словам Серхио, в настоящий момент он сосредоточен на продолжении выступлений.

«Имейте в виду, теперь я по-настоящему мотивирован, я действительно хочу продолжить выступать в Формуле-1. Мне это нравится, особенно мне по душе хорошие моменты. Хотя, конечно, нужно научиться получать удовольствие и после плохих отрезков. Это прекрасный вызов», — приводит слова Переса Pit Debrief со ссылкой на DAZN.

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