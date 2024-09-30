Нико Росберг: «Ред Булл» рискует оказаться ниже третьего места в Кубке конструкторов

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Ред Булл» рискует оказаться ниже третьего места в Кубке конструкторов, потому что у них в общем-то есть только один пилот, и даже он временами испытывает трудности с машиной. У «Феррари» же есть два пилота. У «Макларена» есть два пилота, и это в некотором роде усложняет задачу австрийской команде», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 475 очков.

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