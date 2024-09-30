Хэмилтон: было ужасно говорить Вольфу об уходе из «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём решении покинуть команду.

«С момента подписания контракта это были эмоциональные американские горки. Говорить об этом боссу было ужасно. Но и волнительно, я помню, как, будучи ребёнком, смотрел за Михаэлем [Шумахером] и думал: «А каково это сидеть в этом красном кокпите?» — приводит слова Хэмилтона The Times.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.