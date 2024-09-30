Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг предположил, почему «Ред Булл» не расторг контракт с Пересом

Росберг предположил, почему «Ред Булл» не расторг контракт с Пересом
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о возможном уходе мексиканского гонщика Серхио Переса из «Ред Булл». По мнению Росберга, австрийская команда могла бы задумываться о таком развитии событий, однако у неё нет реальных кандидатов для замены мексиканца.

«Ред Булл» оказался в сложной ситуации. Дело в том, что у них нет замены. Они не считают Юки Цуноду достаточно сильным, чтобы заменить Переса. Риккардо выбыл, поэтому замены на самом деле нет, и это ещё больше усложняет положение дел», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
«Имейте в виду». Серхио Перес сделал заявление о своём будущем в Формуле-1

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android