Льюис Хэмилтон ответил, когда планирует завести семью

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу создания семьи. Британец признался, что планирует сделать этот шаг в будущем, но на данном этапе карьеры сосредоточен на успехе на трассе.

«Хотел бы я в будущем завести семью? Однажды. У одного из моих лучших друзей недавно родился ребёнок, и я вижу, насколько это заманчиво. Хотя мои племянницы и племянник – то ещё наказание. Этот вопрос требует времени, но я с нетерпением жду этого момента. Однако в данный момент у меня есть кое-какая работа, которую нужно выполнять», — приводит слова Хэмилтона Daily Express со ссылкой на The Times.

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