В Rolls-Royce посвятили уникальный автомобиль лунному гало

Компания Rolls-Royce Motor Cars представила уникальную версию купе Spectre — Rolls-Royce Spectre Lunaflair, посвящённую, по словам создателей, эффекту лунного гало. Специально для этого автомобиля в Rolls-Royce разработали необычную голографическую окраску, которая передаёт эффект сияния ледяных частиц в облаках. Автомобиль построен по специальному заказу одного из клиентов из США.

Rolls-Royce Spectre Lunaflair Фото: Rolls-Royce

Отмечается, что над созданием такой раскраски в Rolls-Royce работали более года. Появлению Spectre Lunaflair предшествовали испытания химического состава краски и её свойств. Конечное решение представляет собой семь слоёв лака, включая уникальное перламутровое покрытие, пропитанное частицами фторида магния и алюминия. Это уже не первый подобный проект Rolls-Royce — в прошлом году компания представила Phantom Syntopia в тёмной переливающейся ливрее.

Салон Rolls-Royce Spectre Lunaflair Фото: Rolls-Royce

Официальная премьера Rolls-Royce Spectre состоялась в прошлом году в Калифорнии. Электромобиль мощностью 430 кВт (585 л. с.) разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и способен развивать 250 км/ч. Известно, что коэффициент сопротивления воздуху кузова Spectre составляет 0,25, а потому этот автомобиль считается наиболее аэродинамически эффективным в линейке Rolls-Royce.