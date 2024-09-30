Политик: Аргентина готова к возвращению Формулы-1

Министр туризма, окружающей среды и спорта Аргентины Даниэль Сиоли рассказал о готовности страны проводить этапы Формулы-1. Аргентина принимала соревнования с перерывами с 1953 по 1998 год в Буэнос-Айресе.

«Аргентина готова к возвращению Формулы-1. Условия созданы. Уже есть частные инвестиции, с помощью которых будет финансироваться это мероприятие. Благодаря феномену Колапинто аргентинцы вновь обратили внимание на высшую категорию автоспорта», — написал Сиоли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, аргентинец Франко Колапинто получил место боевого пилота в команде Формулы-1 «Уильямс» до окончания нынешнего сезона.