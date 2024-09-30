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Экс-инженер «Феррари»: если Хэмилтон примет культуру команды, то будет ходить по воде

Экс-инженер «Феррари»: если Хэмилтон примет культуру команды, то будет ходить по воде
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Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о предстоящем переходе в итальянскую команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, «Феррари» примет его. Льюис умеет встраиваться, вокруг человека с такой репутацией собирается команда.

Льюис должен сделать что-то для того, чтобы заставить симпатизировать ему, должен принять культуру команды, а не оставаться в стороне. Если он сделает это – его полюбят. По правде говоря, он будет ходить по воде», — сказал Смедли в подкасте Formula For Success.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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