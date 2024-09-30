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«Все на ФИА заработали деньги, кроме нас самих». Президент организации — о доверии к ней

«Все на ФИА заработали деньги, кроме нас самих». Президент организации — о доверии к ней
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем считает, что организация получает недостойную оценку своей деятельности для автоспорта.

«Нет, мы никогда не получим нужный кредит доверия. Это невозможно. Мы получаем только мусор. Это я знаю. Когда вы посмотрите на происходящее, то увидите — все заработали деньги на ФИА, все, кроме самой ФИА. Это правда.

Когда я вступил в свою должность, то наши текущие операционные расходы были в районе минус $ 20 млн. Почему? Потому что мы стараемся получать доходы. Но посмотрите на промоутеров… Они молодцы, и я их поздравляю, они достаточно умны, чтобы получать прибыль…» — приводит слова бен Сулайема издание Racingnews365.

Ранее Мохаммед бен Сулайем попросил пилотов Формулы-1 как можно меньше употреблять нецензурной лексики во время радиопереговоров.

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