«Сириус Автодром» ярко отметил свой 10-летний юбилей

28 сентября на «Сириус Автодроме» прошёл большой фестиваль, посвящённый 10-летнему юбилею легендарной российской трассы Формулы-1.

Гостей ждала насыщенная развлекательная программа, в которую входили автовыставка редких и коллекционных автомобилей, гоночные программы на треке, зона мотоспорта, заезды на картинге, экскурсии на вертолёте, образовательный лекторий, арт-центр и другие активности. Всего на фестивале было организовано более 20 различных развлекательных зон для гостей всех возрастов.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Мероприятие началось с создания новой семьи – сразу после загса пилот «Сириус Автодрома» приехал с супругой на фестиваль, чтобы совершить свадебный заезд по трассе Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Хедлайнером фестиваля в автоспортивном направлении стал чемпион России по дрифту, вице-чемпион мира Аркадий Цареградцев, собравший аншлаг в лектории. Каждый желающий мог заглянуть в бокс команды «Одержимые моторспорт», где были выставлены гоночные трофеи и боевые спорткары, взять автограф и сделать памятную фотографию с кумиром.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Второй год автодром собирает гостей на свой день рождения. Программа фестиваля в этом году значительно расширилась, а само мероприятие посетили более 4000 человек.