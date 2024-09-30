В «Рено» приняли решение отказаться от производства двигателей для Формулы-1

«Рено» под руководством генерального менеджера Луки де Мео приняли решение отказаться от производства собственных двигателей для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне.

Сообщается, что на месте завода будет создано подразделение мониторинга в недавно запущенном проекте Hypertech Alpine, сотрудники которого будут включены в работу над будущей аккумуляторной технологией и исследования и разработки в области технологий электродвигателей.

«Деятельность Формулы-1 в Вири, за исключением разработки нового двигателя, продолжится до конца сезона 2025 года. Дальше это подразделение будет стремиться поддерживать знания и навыки сотрудников в этом виде спорта и оставаться в авангарде инноваций для различных проектов Hypertech Alpine.

Это поворотный момент в истории предприятия Вири-Шатийон, который обеспечит преемственность ноу-хау и включение её редких навыков в амбициозное будущее Группы, одновременно укрепляя позиции «Альпин». Наша гоночная ДНК остаётся краеугольным камнем бренда. Он продолжит стимулировать беспрецедентные промышленные и автомобильные проекты, в частности благодаря Hypertech Alpine», — говорится в заявлении исполнительного директора «Альпин» Филиппа Крифа.

Таким образом, команда «Альпин» после окончания сезона-2025 станет клиентской командой. Новый бренд двигателей, который будет установлен на французские болиды в 2026 году, неизвестен.

Ранее сотрудники завода проводили акции протеста в связи с возможным отказом в команде от собственных двигателей.