Видео: в «Ред Булл» поздравили трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена с 27-летием

Сегодня, 30 сентября, нидерландский потомственный пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за коллектив «Ред Булл», Макс Ферстаппен отмечает свой 27-й день рождения. Австрийская команда поздравила своего гонщика, выложив видео с поздравлением поклонников с разных частей планеты.

«Имея на своём счету три титула чемпиона мира, Макс продолжает переосмысливать свои возможности, демонстрируя рекордные результаты и восхищая поклонников „Ред Булл“ по всему миру. Его мастерство и страсть сделали его силой, с которой приходится считаться в автоспорте. С нетерпением ждём оставшейся части сезона и желаем Максу удачи в борьбе за свой четвертый чемпионский титул!», — говорится в заявлении команды.

Макс дебютировал в 17 лет в составе младшей команды «Торо Россо», в результате чего установил новый рекорд — стал самым молодым гонщиком в истории Формулы-1. В 2016 году Ферстаппен первые четыре этапа сезона провёл в составе «Торо Россо», а с пятого этапа перешёл в «Ред Булл», где заменил Даниила Квята. 15 мая 2016 года, в возрасте 18 лет и 227 дней, Макс выиграл Гран-при Испании, став самым молодым победителем Гран-при Формулы-1. В личном зачёте в 2016 году с 204 набранными очками он стал пятым.

Ферстаппен после первой победы в карьере Фото: Clive Mason/Getty Images

Ферстаппен — рекордсмен по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд Гран-при Формулы-1 (10). Оба достижения завоеваны в сезоне-2023. Макс также является офицером ордена Оранских-Нассау (правящий королевский дом в Нидерландах с 1815 года).