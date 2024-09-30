Скончался легендарный дизайнер Mercedes-Benz Бруно Сакко. Он создал «шестисотый»

Компания Mercedes-Benz сообщила, что 19 сентября скончался легендарный дизайнер Бруно Сакко, который на протяжении четверти века возглавлял отдел дизайна Daimler-Benz AG и создавал для немецкой марки её самые известные машины.

Сакко начал работать в Daimler-Benz в 1958 году, а в 1974-м достиг в компании должности шеф-дизайнера и отвечал за облик каждого автомобиля, выходившего под маркой Mercedes-Benz. Он приложил руку и другим автомобилям, которые спустя годы обрели культовый статус, включая Mercedes-Benz W140 — «шестисотый».

Сам Сакко не считал W140 удачной моделью и говорил, что она получилось слишком высокой, а своим любимым детищем называл Mercedes-Benz 190. В повседневной жизни Сакко пользовался Mercedes-Benz 560SEC 1989 года и купе C238 E-Class 2019-го.

Дизайнеру было 90 лет.