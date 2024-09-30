Стало известно, как «Ред Булл» информировал Риккардо о его судьбе в Формуле-1

Популярное издание Motorsport сообщило, что австралийский пилот Даниэль Риккардо был проинформирован о планах по поводу замены на новозеландского гонщика Лиама Лоусона во время Гран-при Азербайджана.

«По словам инсайдеров, реальность того, как развивались отношения между «Ред Булл» и Риккардо за кулисами, сильно отличалась от того, как это всё произошло на публике. В то время как руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер делал всё возможное, чтобы отсрочить неизбежное, и давал Риккардо любую возможность попытаться доказать свою ценность, в конце концов даже ему пришлось признать, что было бы лучше, если бы Лоусон вышел на старт Гран-при США.

Это решение [о замене на Лоусона] было принято несколько недель назад, и понятно, что Риккардо был проинформирован о предварительном плане на выходных Гран-при Азербайджана, что дало ему время обдумать своё будущее перед Гран-при Сингапура», — говорится в статье издания.

Напомним, после Гран-при Сингапура было официально объявлено, что Риккардо покидает «РБ» и вместо него выступать будет резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон.