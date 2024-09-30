Квят: у меня появился шанс в «Ред Булл», когда машина была, мягко говоря, не очень хороша

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят вспомнил свою карьеру в составе «Ред Булл», заявив, что при наличии более качественной машины мог побороться за чемпионство.

«Свою карьеру я вспоминаю со смешанными чувствами. Всегда буду смотреть на это, зная, что не получил в Формуле-1 максимально возможного… Не люблю использовать громкие слова и говорить, что легко бы выиграл титул, потому что конкуренция здесь жестокая и такой была всегда. Так должно быть, и именно поэтому мы все хотим выступать в Формуле-1. Конечно, совпадения играют, возможно, ключевую роль. В Формуле-1 от многих факторов зависит, выиграешь ты или нет.

И вы всегда зависите от того, в каком состоянии команда и болид, как мы ясно видели в последнее время. Другими словами, звёзды в Формуле-1 тоже должны быть к вам благосклонны, чтобы вы оказались в лучшей машине. Конечно, чтобы победить, нужно многое делать правильно, но я хочу сказать, что на вашей стороне также должны быть некоторые обстоятельства. И это не всегда мне давалось.

Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня появился шанс в «Ред Булл», когда машина была, мягко говоря, не очень хороша. И, конечно же, у Макса [Ферстаппена], а также у Себастьяна Феттеля появился шанс в «Ред Булл», когда машина была очень сильной», — приводит слова Квята издание Formule1.

Ранее Макс Ферстаппен рассказал о своём дебюте за «Ред Булл».