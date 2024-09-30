Хюлькенберг рассказал, чем больше всего гордиться за свою карьеру в Формуле-1

37-летний немецкий автогонщик, выступающий за команду Формулы-1 «Хаас», Нико Хюлькенберг рассказал, чем больше всего гордиться за свою карьеру в «Королевских гонках».

«Вы знаете, я бы сказал, что горжусь тем, как долго оставался в Формуле-1 и меня столько раз брали в различные команды, несмотря на то, что я никогда не выигрывал и не поднимался на подиум. Пережить период сидения на чемоданах в ожидании решения по своему будущему – это тоже большое достижение.

Я бы также добавил, что меня взял такой известный производитель, как «Ауди», который протестировал всех доступных пилотов, но выбрал меня первым… безусловно, моё возвращение в Формулу-1 тоже занимает отдельного место в списке моей гордости.

[Приятно ли оставаться в паддоке, когда появляется столько много новых молодых пилотов?] Абсолютно. Всегда приятно быть желанным, но, думаю, я всегда приносил результат. Кроме того, у меня есть опыт, я также провел множество тестов. Мне нравится то, что я делаю, но в то же время затрачиваю много времени и энергии, чтобы добиться этого», — приводит слова Хюлькенберга издание FormulaPassion.

Напомним, сезон-2024 станет последним для Нико в составе «Хааса». С 2025 года он будет выступать за команду «Кик-Заубер», в 2026 году которая перейдёт под управление «Ауди».