«Моя победа всё ближе». Дебютант MotoGP — о своём четвёртом подиуме

20-летний испанский мотогонщик, выступающий за команду КТМ в серии MotoGP, Педро Акоста прокомментировал своё второе место на Гран-при Индонезии.

«Мы должны быть счастливы, потому что в пятёрке лучших у нас есть такая стабильность, а это непросто. Но мы становимся всё ближе и ближе к моей первой победе. В Мизано, на прошлом Гран-при, у нас был хороший темп, и я был конкурентоспособен, но в обоих случаях потерпел неудачу [два падения за уикенд].

Я пытался догнать [Хорхе] Мартина, но на 16-м круге у меня был момент, который позволил ему снова оторваться, поэтому говорю, что, возможно, лучше занять второе место, чем снова попасть в аварию», — приводит слова Акосты издание Motorsport.

В Индонезии у Акосты произошла интересная ситуация. Во время награждения он не стал открывать и пить шампанское, поскольку по законодательству Индонезии алкоголь можно употреблять с 21 года.

Акоста не употребляет шампанское на награждении ГП Индонезии Фото: Кадр из трансляции

После 15 этапов Акоста занимает пятое место в личном зачёте пилотов, имея в своём активе 181 очко. У его партнёра по КТМ Брэда Биндера — 173 и шестое место в чемпионате.

Ранее испанский гонщик Марк Маркес прокомментировал возгорание своего мотоцикла и обвинил стюардов в использовании неправильных огнетушителей.