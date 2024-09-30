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«ФИА никогда не получит признания». Бен Сулайем — о федерации и Liberty Media

«ФИА никогда не получит признания». Бен Сулайем — о федерации и Liberty Media
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что хотел бы вернуться в прошлое и сделать так, чтобы к его организации и к владельцам Формулы-1 Liberty Media относились одинаково.

«Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то я не стал бы отменять передачу прав Liberty Media, но я просто позаботился бы о том, чтобы ФИА была с ними на равных. Они хорошие промоутеры, да. Если вы спросите меня сегодня: есть ли кто-нибудь, кто обладает такими же способностями, как они? Я вижу, что нет.

Поддерживаю Liberty Media в том, что они делают. ФИА работает с ними наилучшим возможным способом. Но правила и управление — это работа ФИА. И тогда пусть каждый зарабатывает деньги. Пусть гонщики веселятся, участвуют в гонках безопасно и зарабатывают деньги. И пусть руководители команд зарабатывают больше денег, хотя они это делают, но ФИА никогда не получит признания», — приводит слова бен Сулайема издание Racingnews365.

Ранее Мохаммед заявил, что организация получает недостойную оценку своей деятельности для автоспорта.

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