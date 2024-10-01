«В Испании Марко хотел, чтобы Даниэль ушёл». Хорнер — об увольнении Риккардо

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что консультант коллектива Хельмут Марко хотел уволить австралийского пилота Даниэля Риккардо ещё во время 10-го этапа — Гран-при Испании в Барселоне.

«Основная проблема — в отсутствии последовательности. Имею в виду, что Даниэль начал сезон плохо, а затем нашёл свою форму. Но провёл странный уикенд в Майами. Прекрасный спринт и четвёртое место в нём, но провал в квалификации и в гонке.

В Барселоне Хельмут [Марко] хотел, чтобы Риккардо вышел из машины, и там на него уже оказывалось большое давление. Я сделал всё возможное, чтобы дать ему как можно больше времени в машине, чтобы он мог проявить себя, иначе после Барселоны Даниэль уже покинул бы нас.

Думаю, что все гонщики находятся под давлением, но причина, по которой Риккардо был в этой машине, заключалась в том, чтобы он снова смог занять позицию в «Ред Булл», если Серхио [Перес] не добьётся успеха. И проблема заключалась в том, что у них обоих в разное время были проблемы с формой.

Перес начал сезон очень хорошо, очень сильно, а Даниэль боролся с трудностями. А затем, очевидно, когда Серхио потерял форму, Риккардо обрёл определённый темп, но это никогда не было достаточно убедительно, чтобы сказать: «Хорошо, вы знаете, нам следует поменять их местами», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.