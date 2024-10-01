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Алонсо: в ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в Формуле-1

Алонсо: в ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в Формуле-1
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможных планов вернуться в IndyCar, чтобы выиграть «Тройную корону» автоспорта – победы в Гран-при Монако, «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса». Алонсо выступал в IndyCar на протяжении нескольких сезонов.

«В данный момент нет. Конечно, всё это очень заманчиво, но сейчас у меня другие планы – Формула-1. В ближайшие два-три года я намерен выиграть свой третий титул в «Королевских гонках». В настоящий момент это мой главный и единственный приоритет», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее Фернандо заявил, что все в команде думают о регламенте 2026 года, но коллективу необходимы изменения в ближайшее время.

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