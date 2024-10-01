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Хорнер прояснил отношение к конфликту Ферстаппена и ФИА

Хорнер прояснил отношение к конфликту Ферстаппена и ФИА
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, как относится к конфликту пилота команды Макса Ферстаппена и Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, ранее ФИА оштрафовала голландца за нецензурную лексику на пресс-конференции.

«Думаю, Макс чётко описал свои ощущения. Конечно, пилоты – образцы для подражания, но повседневный язык… Думаю, можно было решить это иначе и избежать неловкости.

Английский не является для Макса родным, и мы видели, как члены королевской семьи говорили фотографам: «Сделайте чёртово фото». Реакции должны быть относительными», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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