Отец Ферстаппена — о Хорнере: он всегда замалчивает проблемы

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, прокомментировал высказывание руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по поводу ухода специалистов из команды. Ранее Хорнер говорил, что у команды достаточно сил, чтобы справиться с уходом какого-либо человека.

«Он всегда замалчивает проблемы», — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.

Ранее Йос поделился мнением о переходе сотрудника «Ред Булл» Уилла Кортни в «Макларен». В австрийской команде Кортни занимал должность главы отдела гоночной стратегии. В британском гоночном коллективе он станет спортивным директором.

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