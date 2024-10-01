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Отец Ферстаппена — о Хорнере: он всегда замалчивает проблемы

Отец Ферстаппена — о Хорнере: он всегда замалчивает проблемы
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, прокомментировал высказывание руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по поводу ухода специалистов из команды. Ранее Хорнер говорил, что у команды достаточно сил, чтобы справиться с уходом какого-либо человека.

«Он всегда замалчивает проблемы», — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.

Ранее Йос поделился мнением о переходе сотрудника «Ред Булл» Уилла Кортни в «Макларен». В австрийской команде Кортни занимал должность главы отдела гоночной стратегии. В британском гоночном коллективе он станет спортивным директором.

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