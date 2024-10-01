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Хорнер высказался о Риккардо после его ухода из «РБ»

Хорнер высказался о Риккардо после его ухода из «РБ»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об австралийском гонщике Даниэле Риккардо. 26 сентября стало известно, что Даниэль покинул «РБ». Новым пилотом команды стал новозеландец Лиам Лоусон.

«Я не узнавал Даниэля в конце его пребывания в «Макларене». Тогда я сказал ему: «Почему бы тебе не присоединиться к нам и вновь не вернуть свою страсть к спорту. У нас целая куча спонсоров и партнёров, а Макс [Ферстаппен] терпеть не может всем этим заниматься. Ты посетишь несколько мероприятий. Но если будет возможность усадить тебя обратно в машину, ты сможешь оценить это», — приводит слова Хорнера Pit Debrief.

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