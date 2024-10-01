Хорнер высказался о Риккардо после его ухода из «РБ»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об австралийском гонщике Даниэле Риккардо. 26 сентября стало известно, что Даниэль покинул «РБ». Новым пилотом команды стал новозеландец Лиам Лоусон.

«Я не узнавал Даниэля в конце его пребывания в «Макларене». Тогда я сказал ему: «Почему бы тебе не присоединиться к нам и вновь не вернуть свою страсть к спорту. У нас целая куча спонсоров и партнёров, а Макс [Ферстаппен] терпеть не может всем этим заниматься. Ты посетишь несколько мероприятий. Но если будет возможность усадить тебя обратно в машину, ты сможешь оценить это», — приводит слова Хорнера Pit Debrief.

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