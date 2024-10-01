Кубок России по дрифту пройдёт 5-6 октября в Ростове-на-Дону

5-6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) пройдёт уникальный турнир «Teboil Суперфинал РДС».
Участники двух ведущих чемпионатов страны, Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe, поборются за первый в истории Кубок России по дрифту.
Расписание Кубка России «Teboil Суперфинал РДС», «Ростов Арена»:
5 октября, суббота
8:00-09:30 — тренировки
9:45-14:15 — квалификационные заезды
14:25-15:15 — автограф-сессия в сервис-парке
15:30-17:50 — парные заезды ТОП-32
6 октября, воскресенье
9:00-10:30 — парные тренировки
11:10-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
12:45-14:45 — парные заезды ТОП-16
15:30-17:45 — парные заезды ТОП-8, ТОП-4, финалы
18:15 — церемония награждения
Следить за событиями в Ростове-на-Дону в рамках первого Кубка России по дрифту можно будет как с трибун на площадке «Ростов Арены», так и в прямом эфире на платформе RDS TV, где будет идти трансляция квалификационных и парных заездов на протяжении всего уикенда.