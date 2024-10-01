Кубок России по дрифту пройдёт 5-6 октября в Ростове-на-Дону

5-6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) пройдёт уникальный турнир «Teboil Суперфинал РДС».

Участники двух ведущих чемпионатов страны, Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe, поборются за первый в истории Кубок России по дрифту.

Расписание Кубка России «Teboil Суперфинал РДС», «Ростов Арена»:

5 октября, суббота

8:00-09:30 — тренировки

9:45-14:15 — квалификационные заезды

14:25-15:15 — автограф-сессия в сервис-парке

15:30-17:50 — парные заезды ТОП-32

6 октября, воскресенье

9:00-10:30 — парные тренировки

11:10-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе

12:45-14:45 — парные заезды ТОП-16

15:30-17:45 — парные заезды ТОП-8, ТОП-4, финалы

18:15 — церемония награждения

Следить за событиями в Ростове-на-Дону в рамках первого Кубка России по дрифту можно будет как с трибун на площадке «Ростов Арены», так и в прямом эфире на платформе RDS TV, где будет идти трансляция квалификационных и парных заездов на протяжении всего уикенда.