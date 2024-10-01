В Австрии разбили редкий родстер Jaguar XK120 1948 года. Такой может стоить более $ 1 млн

В австрийских Альпах произошло ДТП с участием редкого Jaguar XK120 1948 года выпуска. По данным издания Kronen Zeitung, инцидент произошёл из-за того, что Opel Insignia выехал на встречную полосу и врезался в родстер. Сообщается, что находившаяся за рулём Opel 23-летняя девушка разговаривала по телефону и не следила за дорогой.

За рулём Jaguar XK120 в момент столкновения находились Джузеппе Чербоне и Николо Боттини, которые готовились к исторической гонке «Милле Милья». Ни экипаж, ни 23-летняя девушка в результате инцидента не получили серьёзных травм, однако оба автомобиля сильно повреждены.

Разбитый в Австрии Jaguar XK120 Фото: tiktok.com/german.botero7

Jaguar XK120 выпускался с 1948 по 1954 год. В 1950-е годы эта модель регулярно использовалась в гонках, выходила на старт «24 часов Ле-Мана» и даже участвовала в заездах на установление рекордов скорости. Так, в 1949-м Jaguar XK120 стал самым быстрым серийным автомобилем планеты, достигнув скорости в 200,5 км/ч.

Сегодня стоимость такого автомобиля может достигать миллиона долларов. Так, в 2013 году на аукционе Bonhams родстер Jaguar XK 120 1951 года был продан за £ 707 тыс. (около $ 1,16 млн по курсу на тот момент).