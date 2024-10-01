Грожан отреагировал на решение «Рено» отказаться от производства моторов для Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 француз Ромен Грожан прокомментировал решение «Рено» отказаться от производства собственных силовых установок для Формулы-1 на заводе в Вири-Шатийоне.

«Просто грустно», — написал Грожан на своей странице в социальных сетях.

Сотрудники «Рено» не раз выходили на акции протеста против закрытия моторной программы.

Ранее сообщалось, что на месте завода будет создано подразделение мониторинга в недавно запущенном проекте Hypertech Alpine, сотрудники которого будут включены в работу над будущей аккумуляторной технологией и исследования и разработки в области технологий электродвигателей.

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