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Боттас назвал идеальный вариант завершения карьеры после ухода Риккардо из «РБ»

Боттас назвал идеальный вариант завершения карьеры после ухода Риккардо из «РБ»
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Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о решении «РБ» прекратить сотрудничество с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо. Контракт самого Боттаса с «Кик-Заубером» истекает по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, идеальным сценарием было бы, чтобы пилоты сами решали, когда придёт время завершить карьеру. Это был бы идеальный вариант, но спорт иногда работает не так. Здесь много всего. Много политики. Это сложный вид спорта, но я просто надеюсь, что в конце концов смогу нажать на курок, скажем так, а не наоборот. Хотя никогда не знаешь», — приводит слова Боттаса Speedcafe.

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