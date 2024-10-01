Кристиан Хорнер не исключил замену Переса на Лоусона в 2025 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что новичок «РБ» новозеландец Лиам Лоусон может стать напарником трёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в следующем сезоне.

«Шесть оставшихся гонок – прекрасная возможность сравнить Лиама с Юки [Цунодой] и посмотреть, как он справится.

Вопрос выходит за рамки «РБ», это касается и «Ред Булл». Очевидно, у нас контракт с Серхио [Пересом] на следующий год, но вы всегда должны оставаться начеку. Будет ли это Лиам? Или нам нужно выйти за пределы списка? Или это будет кто-то другой из юниоров, Исаак Хаджар или Арвид Линдблад?» — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.