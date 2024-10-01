«Несомненно». Экклстоун назвал пилота Ф-1, который станет чемпионом в ближайшие два года

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил уверенность, что британский пилот «Макларена» Ландо Норрис в ближайшие два года станет чемпионом «Королевских гонок».

«Думаю, это просто волшебный парень. Он, несомненно, станет чемпионом мира в течение следующих двух лет, если машина продолжит вести себя так, как сейчас. Полагаю, именно это и произойдёт. Он выделяется среди всех остальных», — приводит слова Экклстоуна F1oversteer со ссылкой на Sport.de.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов. В активе Ландо 279 очков. На первой позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на счету которого 331 балл.

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