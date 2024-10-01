«Должен признаться». Алонсо раскрыл, почему стал пилотом, хотя в детстве этого не хотел

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что в детстве не планировал становиться гонщиком. По словам Фернандо, во многом на его выбор повлиял отец.

«Я не выбирал карьеру гонщика. Должен признаться, это был мой отец. Я провёл свою первую гонку на картинге в возрасте трёх лет и, как вы можете себе представить, не особо хотел в ней участвовать. Мой отец был очень счастлив в тот день, хотя мать – меньше. Но потом то, чем занимаешься, начинает приносить удовольствие. В юном возрасте развиваются какие-то навыки, и, если преуспеваешь, появляется больше возможностей. Начинаешь добиваться успеха, побеждать. Поднимаешься по различным категориям и в конце концов попадаешь в Формулу-1», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

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